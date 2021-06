Diavoli Vicenza: venerdì inizia la Coppa Italia

Dopo la storica vittoria dello scudetto, ottenuto sabato 22 maggio vincendo gara5 contro Milano 3-2, la McControl Diavoli torna in campo venerdì per la Coppa Italia e per cercare di ottenere un’ancor più storica doppietta. La Coppa Italia rientra negli Italian Roller Games, ovvero una sorta di “Olimpiadi” nazionali delle discipline a rotelle, che troveranno spazio in unica manifestazione coinvolgendo i comuni

I Diavoli dopo la storica vittoria dello scudetto sabato 22 maggio, in gara 5 contro Milano per 3-2, ritornano in pista nei prossimi giorni, a partire da venerdì a Forlì, per la Coppa Italia. Nuova formula e periodo inedito per disputare la Coppa che rientra nella prima edizione degli Italian Roller Games, ovvero una sorta di “Olimpiadi” nazionali delle discipline a rotelle che dal 4 giugno al 4 luglio raggrupperanno in un unico contesto tutti i campionati italiani della FISR e che interesseranno le strutture di comuni della riviera romagnola e non solo.

Vicenza torna quindi in campo venerdì alle 15:30 contro Monleale e, in caso di passaggio del turno, potrebbe essere già momento di riaffrontare Mialno. Per Vicenza sarà importante trovare il ritmo partita subito, con l’obiettivo di difendere il titolo conquistato nel 2019 al termine della Final Six giocata proprio a Vicenza.