Di notte nella sala d’aspetto dell’ufficio postale con arnesi da scasso: espulso irregolare

Si aggirava di notte nella sala d’aspetto dell’ufficio postale: bloccato dalla polizia di stato. E’ accaduto questa notte, intorno all’1, in città nell’ufficio di Via Pecori Giraldi. La porta principale, forse lasciata aperta da un dipendente, ha comunque fatto scattare l’allarme mentre un uomo, vestito di scuro e con un berretto nero calzato, stava aggirandosi all’interno dell’ufficio postale. Le Volanti sono subito andate sul posto ma dell’uomo nessuna traccia, se non il cappellino sul pavimento. La descrizione del sospetto, però, non ha impedito agli Agenti della Questura di rintracciarlo poco distante dal luogo della segnalazione. L’uomo, D.M., cittadino russo 43 anni, con numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, corrispondeva al soggetto immortalato dal sistema di videosorveglianza. Ad ulteriore conferma la richiesta rivolta agli Agenti di tornare in possesso del suo berretto lasciato inavvertitamente “sul luogo del delitto”. Lo straniero, sottoposto a perquisizione personale, aveva con sè anche alcuni arnesi per lo scasso nel suo zaino. L’uomo, senza fissa dimora, è stato espulso dal territorio nazionale a firma del Questore Messineo perché sprovvisto di regolare permesso di soggiorno.