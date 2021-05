Di Maio: “16 maggio data possibile per superare coprifuoco”

Molta attesa in Italia sulle decisioni in merito al coprifuoco. Per ora solo ipotesi, ma le dichiarazioni del ministro agli Affari Esteri Luigi Di Maio in diretta a l’Aria Che Tira su La 7 fanno ben sperare: “Tutti vogliamo uscire da quest’incubo” ha detto. “Il tema è lavorarci per non rientrarci pochi mesi dopo. Non è che dirlo ogni giorno serva a cambiarlo. Stiamo lavorando all’estate per far tornare i turisti. Credo che il 16 maggio (ndr. domenica) sia una data auspicabile per superare il coprifuoco”