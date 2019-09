Di corsa verso Recoaro Mille, muore per un malore

Ieri sera, intorno alle 19, il Soccorso alpino di Recoaro Valdagno è stato allertato dalla Centrale del 118 per una persona colta da malore sul sentiero Soldà, in località Covole, a 800 metri di quota. L’uomo, A.g: 59enne di Recoaro, è stato trovato da una ragazza, esanime: probabilmente era stato colto da malore mentre correva in salita verso Recoaro Mille.

Purtroppo al personale sanitario non è stato possibile altro che constatarne il decesso. Ricomposta, la salma è stata imbarellata e trasportata alla jeep, per essere poi accompagnata dai soccorritori, presenti in sei, fino a Recoaro 1000 e lì affidata al carro funebre. L’intervento si è concluso in tarda serata.