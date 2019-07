Deve scontare quasi 5 anni di reclusione per spaccio: arrestato 34enne

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

I Carabinieri della Stazione di Vicenza, nel pomeriggio del 22 luglio 2019, hanno tratto in arresto in esecuzione dell’ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’ Appello di Milano, Ion Lovin, 34enne di nazionalità rumena, residente in città.

L’uomo, riconosciuto colpevole del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, deve scontare la pena di anni 4, mesi 8 e giorni 19 di reclusione.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, veniva accompagnato presso la Casa Circondariale “Del Papa” del capoluogo.