Devastante rogo in azienda in Valbrenta: “Tenete le finestre chiuse”

Un incendio verso le 22 di stasera è scoppiato alla Geotex, azienda in Valbrenta, nella sede di via Giusti a Campolongo sul Brenta. Pare che il rogo sia divampato nella zona carico scarico merci. Al momento non si hanno notizie di feriti. Al lavoro, sul posto, i vigili del fuoco. I cittadini di Campolongo, molti dei quali allarmati perchè la nube si vedeva a distanza, sono stati invitati a tenere le finestre chiuse.