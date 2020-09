Devasta il Comando di Polizia Locale e ferisce agenti e carabinieri: sarà chiamato a risarcire danni

E’ stato convalidato l’arresto del 47enne di origini dominicane che ieri notte all’1 ha devastato il comando di Polizia Locale di Arzignano e ferito due agenti di polizia locale e 2 carabinieri. Dopo il processo per direttissima tenutosi stamane, è stato condannato a 10 mesi (con la condizionale) e a 500 euro di multa, ma avendo patteggiato gli verrà chiesto risarcimento a cose e persone dalle parti lese. L’uomo è stato quindi rimesso in libertà.

La scorsa notte intorno all’1, un individuo di 47 anni, P.H, residente ad Arzignano ed originario della Repubblica Dominicana, ha assaltato la sede del Comando di Polizia Locale di Arzignano. L’uomo ha sfondato il cancello del comando facendo retromarcia con la propria auto, una Volkwagen Polo.

Una volta entrato nell’area, ha sfondato i vetri della porta d’ingresso del retro del Comando scagliandovi contro delle bottiglie di birra e utilizzando un coltello.

Entrato nel comando ha tentato di avviare una delle moto di servizio per fuggire, senza riuscirvi, dal comando.

Nel frattempo è intervenuta una pattuglia dei carabinieri di Chiampo, allertata dalle segnalazioni di forti rumori da parte dei residenti. Sul posto sono stati chiamati anche il comandante di Polizia Locale Antonio Berto e il commissario Maurizio Dal Barco oltre ad una seconda pattuglia dei carabinieri proveniente da Montecchio Maggiore.

I militari e gli agenti di Polizia Locale hanno tentato di bloccarlo ma l’individuo, che dava in escandescenze, ha opposto resistenza, colpendo tutto ciò che trovava davanti a se e danneggiando computer e arredi del comando. Ha inoltre ferito due carabinieri e morsicato il comandante Antonio Berto ad una gamba (prognosi di 10 giorni) e il vicecomandante Dal Barco ad una mano (prognosi di 5 giorni).Alla fine è stato arrestato e condotto in una camera di sicurezza della tenenza dei carabinieri di Montecchio. Sono in corso accertamenti per valutare se avesse assunto sostanze psicotrope Sul posto è intervenuta anche un’ambulanza, ma l’uomo ha rifiutato le cure.

E’ stato arrestato e condotto in una cella della tenenza di Montecchio Maggiore in attesa della convalida dell’arresto. Deve rispondere di resistenza e violenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, danneggiamento aggravato di proprietà pubblica, tentato furto.

SOTTO: le dichiarazioni del comandante della Polizia Locale di Arzignano, Antonio Berto e del vicesindaco ed assessore alla Polizia Locale di Arzignano, Enrico Marcigaglia e le foto