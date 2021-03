Derubati mentre mangiano in osteria: la Polizia Locale becca il ladro in tempo record

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel GRUPPO FACEBOOK TVIWEB - NOTIZIE VICENZA E PRO-VINCIA (Clicca qui)

Intervento tempestivo ed efficace degli agenti della Polizia Locale del Basso Vicentino coordinati dal comandante Paolo Sartori.

Furto durante il pranzo oggi a mezzogiorno ad Albettone lungo la Riviera Berica. E’ accaduto mentre alcuni addetti della ditta Metalcar di Soave si trovavano a pranzo all’Osteria Ponte Botti. Avevano parcheggiato davanti al ristorante il proprio mezzo nel cui cassone erano custoditi diversi attrezzi di lavoro (vedi foto in fondo all’articolo).

Alle ore 13.00 circa sono usciti e sono ritornati al cantiere al cimitero di Albettone. Solo a quel punto si sono accorti dell’asportazione degli attrezzi dal camion. Sono ritornati subito al ristorante per vedere se vi fossero delle telecamere da visionare per cercare di identificare l’autore del furto. Il titolare, visto il furto dalle telecamere, ha prontamente allertato il Comando della Polizia Locale del Basso Vicentino, chiedendo l’intervento di una pattuglia.

Giunti sul posto gli agenti del Comando hanno potuto vedere la dinamica del furto consentendo di accertare che il materiale era stato caricato su un autoarticolato che si era allontanato rapidamente dal posto.

Grazie all’esame delle telecamere del locale pubblico e l’incrocio dei dati delle telecamere di videosorveglianza del territorio in dotazione al Comando è stato prontamente identificato il veicolo parcheggiato poco lontano. L’immediato arrivo sul posto delle pattuglie coordinate dal Comandante Paolo Sartori hanno consentito di identificare l’autore del furto ed il recupero, dopo una perquisizione condotta sul posto, della refurtiva occultata all’interno del rimorchio del camion. E’ stata notiziata la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza e l’autore verrà deferito all’AG per furto. La refurtiva è stata prontamente restituita al legittimo proprietario.

L’uomo intercettato e denunciato è D. S. 53enne originario della provincia di Napoli, soggetto conosciuto dalle forze dell’ordine. E’ autista per un’aazienda di logistica che doveva fare una consegna ad Albettone. Probabilmente intenzionato a fermarsi in trattoria ha visto l’occasione per effettuare un colpo.