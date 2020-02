Derubata della borsa appena posata sul sedile dell’auto

Un video di denuncia si sta diffondendo in queste ore nei gruppi della Valle del Chiampo e riguarda l’azione di due ladri ai danni di una signora di 60 anni di Arzignano, avvenuto lunedì pomeriggio alle 16,30 circa in via Villa, vicino al negozio “Da Giorgia” e alla Farmacia. Nel video si vede la signora salire in auto, appoggiare la borsa – con pochi euro all’interno, come ha po detto lei stessa – sul sedile del passeggero. Dopodichè si vede la porta spalancarsi e la mano di un uomo afferrare la borsa e scappare dopo essere salito sulla macchina di un complice. Evidentemente la signora era stata tenuto d’occhio dai due malintenzionati che sono poi scappati su una Golf bianca. Indignazione e rabbia sui social dopo la condivisione del video