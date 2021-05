Depredavano distributori con dei caterpillar: presa la banda della ruspa

Il Giornale di Vicenza riporta dell’arresto di tre cittadini rumeni (B.M., 25 anni; D.I.G., 24; S.M., 22) da parte della questura di Pordenone per una serie di furti avvenuti ai distributori di benzina. La banda della ruspa aveva colpito anche nel vicentino: a Thiene, a Breganze, a Campiglia dei Berici. Il quarto membro della banda, B.S., 28 anni, è morto annegato lo scorso 25 marzo, quando per scappare dai poliziotti si è gettato nell’Isonzo.

Il tutto era iniziato il 17 febbraio: a Porcia, provincia di Pordenone, una colonnina dell’area di servizio del Conad era stata sradicata con una ruspa. La polizia aveva quindi ricollegato il colpo alla Conad con un furto di un pick-up avvenuto la sera prima, cosa che aveva permesso di identificare il primo membro del gruppo. A quel punto, le indagini hanno portato gli investigatori a scoprire, un passo alla volta, le modalità dei colpi del gruppo.

Il modus operandi era il seguente: uno dei componenti accompagnava gli altri tre da Galati, città nella zona est della Romania, fino al confine tra l’Italia e la Slovenia; a quel punto, il terzetto rubava le auto e le ruspe per prendere di mira i distributori; nel caso in cui arrivasse la polizia, i banditi spruzzavano il contenuto degli estintori o gli estintori stessi contro i veicoli delle forze dell’ordine. Due uomini sono stati arrestati in Romania, uno a Trieste. Il gruppo è accusato di una dozzina di colpi nell’arco di pochi mesi, per un valore di diverse decine di migliaia di euro.

La banda aveva colpito anche nel vicentino: a Breganze, in vicolo Venezia, dopo aver rubato un caterpillar a Sandrigo.