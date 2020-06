Il 6 giugno scorso, nel corso della serata, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Vicenza hanno denunciato per inosservanza del divieto di ritorno nel comune di Vicenza, E.B, 67enne, residente a Sossano.L’uomo si aggirava con fare sospetto nei pressi del parcheggio di viale Cairoli, da parte dei militari del 132° Reggimento “Carri” di Cordenons (PN), in questo periodo impegnati nel capoluogo nell’ambito dell’operazione “Strade Sicure”.I militari dell’Arma al loro arrivo hanno scoperto che nei confronti dell’interessato, in precedenza, era stato emesso dalla Questura di Vicenza il divieto di fare ritorno nel capoluogo per la durata di tre anni. Il responsabile veniva accompagnato presso gli uffici del Comando Provinciale e al termine delle formalità di rito veniva rimesso in libertà.L’Autorità Giudiziaria berica, informata dell’accaduto, valuterà i conseguenti provvedimenti da adottare.