Denunciato ed espulso un marocchino con precedenti penali e di polizia

I Carabinieri della Stazione di Bassano del Grappa hanno denunciato il 36enne Zaidaoui Yassine, irregolare sul territorio nazionale, nullafacente e con precedenti di polizia e penali.

Il soggetto è stato riconosciuto responsabile di ricettazione di una bicicletta da uomo del valore di 300 euro (rubata il 14 febbraio scorso), nonché di una centrifuga per alimenti, una friggitrice e una bombola a gas (rubate fra il 13 ed il 14 febbraio scorso) del valore complessivo di circa 500 euro. La refurtiva è stata riconsegnata agli aventi diritto.

È solo l’ultimo atto di un notevole curriculum di precedenti penali e di polizia. L’uomo è stato infatti denunciato dalla Stazione di Bassano del Grappa il 20 marzo.per lesioni personali ai danni della compagna, malmenata con prognosi di 30 giorni; il 18 febbraio per ricettazione; il 5 dicembre 2018 per danneggiamento su auto; il 1 settembre 2018 per tentato furto; il 20 maggio 2018 per tentato furto.

Era stato inoltre arrestato su ordine di carcerazione nel maggio 2018 per una violazione di domicilio commessa a Lucca nel 2013.

A questi ultimi eventi si aggiungono interventi per ubriachezza molesta, denunce per guida in stato di ebbrezza e senza patente, segnalazioni per assunzione di stupefacenti ed altri furti/danneggiamenti.

Vista la situazione di pericolosità del soggetto, i Carabinieri hanno proceduto al rintraccio per ottemperare all’ordine di espulsione.

Zaidaoui è stato accompagnato al CPR di Torino ad inizio mese, per venire quindi imbarcato per il suo paese d’origine il 20 marzo.

Si tratta della sesta espulsione dalla metà dello scorso anno.

L’attenzione dei Carabinieri nel settore rimane elevata.