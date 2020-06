Denunciato e sottoposto al divieto di avvicinamento per minacce alla moglie

Venerdì i militari della Stazione di Malo hanno denunciato per minacce un uomo e, su disposizione della Procura di Vicenza, lo hanno allontanato d’urgenza dalla casa familiare e sottoposto al divieto di avvicinamento alla consorte. L’uomo, un cittadino maladense di 43 anni, nelle serate del 17 e del 18 giugno si era reso protagonista di violente liti con la moglie, sedate in entrambi i casi dall’intervento tempestivo di una pattuglia dei Carabinieri chiamata dalla donna stessa. Nel primo caso, in particolare, i militari hanno provveduto a sequestrare un coltello da cucina col quale il soggetto stava minacciando la consorte, anche se quest’ultima non aveva poi inteso procedere nei suoi confronti. Al secondo intervento invece la vittima, esasperata dai comportamenti del marito e supportata dai militari intervenuti, ha trovato il coraggio di denunciarlo e ciò ha permesso di adottare i succitati provvedimenti d’urgenza, allontanandolo dall’abitazione dove permane invece la donna con le due figlie.