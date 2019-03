Danza in Rete Festival con “le nuits barbares”

Prosegue la programmazione della stagione di danza del Teatro Comunale Città di Vicenza, inserita nel calendario di Danza in Rete Festival | Vicenza – Schio; interessante ed eclettico si presenta il prossimo appuntamento, una prima regionale, in programma sabato 23 marzo alle 20.45, ”Les nuits barbares, ou les premiers matins du monde” della Compagnia Hervé Koubi. Si tratta di una creazione del coreografo franco-algerino che da il nome al gruppo, dedicata al tema dell’origine della cultura mediterranea e dell’identità culturale, con riflessioni sulla paura ancestrale dello straniero e dell’altro da sé. Una scena tutta al maschile in cui i tredici straordinari danzatori saranno interpreti di vorticose immagini di guerrieri che danzano sulla musica sacra di Mozart e Faurè, alternata al ritmo delle nenie algerine, il tutto rivisto con il linguaggio della breakdance e dell’hip hop, in un mix di generi in grado di generare immagini forti e indimenticabili, dinamismo e spiritualità, energia e poesia. Per lo spettacolo di sabato 23 marzo sono disponibili ancora pochi biglietti.

L’incontro con la Danza che abitualmente precede lo spettacolo, in programma al Ridotto sabato 23 marzo alle 20.00, sarà condotto da Carmelo Zapparrata; giornalista e critico di danza, collaboratore di Danza&Danza e La Repubblica, edizione di Bologna; Zapparrata è specializzato in Storia della Danza all’Università di Bologna e collabora alla rivista scientifica d’Ateneo Danza e Ricerca.

“Les nuits barbares” è frutto di una lunga ricerca della cultura nata sulle rive del Mediterraneo, per capire e approfondire stilemi e motivi, segni, similitudini e differenze culturali ed estetiche. Hervé Koubi ha passato infatti cinque anni tra Francia e Algeria per riunire tredici danzatori algerini “suoi fratelli ritrovati”, con cui ha concepito “uno spettacolo pieno di suggestioni oniriche, speziato e morbido come una notte nel deserto”, ma anche potente del vigore virile palpitante in quelle terre, incarnato in questi giovani uomini, che sprizzano energia nei giri vorticosi e nei saettanti guizzi di gambe e braccia. Interpreti di una storia millenaria che evoca un’intera umanità di barbari, i danzatori guerrieri si fondono con le prodezze della breakdance e con l’hip hop di strada, mentre coltelli, fendenti, bastoni diventano croci e assurgono a strumenti di scena creando audacie gestuali che lasciano senza fiato. I ballerini africani si trovano a celebrare l’umanità dei “barbari” muovendosi sulla musica sacra occidentale e, solo alla fine, il buio delle notti è dissipato per mostrare l’alba di un mondo condiviso: il barbaro è chiunque, occorre solo riconoscersi, perché, nelle parole di Koubi “le prime mattine del mondo sono più vicine a noi di quanto pensassimo”.

Lo spettacolo ”Les nuits barbares, ou les premiers matins du monde” ha ottenuto ovunque un successo strepitoso; gli aitanti interpreti sono: Lazhar Berrouag, Abdelghani Ferradji, Bendehiba Maamar, Mohammed Elhilali, Zakaria Ghezal, Giovanni Martinat, Nadjib Meherhera, Riad Mendjel, Mourad Messaoud, Zakaria Rezzouqi, Ismail Oubbajaddi, Issa Sanou, El Houssaini Zahid; la coreografia è di Hervé Koubi, le musiche di Wolfgang Amadeus Mozart, Gabriel Fauré, Richard Wagner, con l’inserimento di musiche tradizionali algerine, le creazioni musicali di Maxime Bodson e gli arrangiamenti di Guillaume Gabriel; le luci sono di Lionel Buzonie, costumi, maschere e oggetti di scena sono invece di Guillaume Gabriel e Claudine G-Delattre.

Hervé Koubi artista francese di origine algerina, ha sviluppato la sua carriera come ballerino-coreografo parallelamente agli studi universitari a Aix-Marseille, perfezionandosi poi al Centre Hightower di Cannes e successivamente all’Opéra di Marsiglia. Nel 2000 ha creato Le Golem, primo progetto con la sua compagnia, ottenendo un successo immediato in tutto il mondo, tanto da essere nominato Chevalier des Arts et des Lettres; dal 2010 ha intrapreso un percorso