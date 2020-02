Danni e furti alle auto in sosta, individuati due autori: uno verrà espulso

Continua l’attività di contrasto ai furti e ai danneggiamenti

sulle auto in sosta. Individuati due tossicodipendenti, uno dei quali verrà espulso nella giornata odierna.

Nella notte appena trascorsa, infatti, gli equipaggi della Sezione Volanti della Questura di Vicenza sono riusciti ad individuare due stranieri irregolari, colti negli attimi immediatamente successivi alla

commissione degli atti vandalici.

Il primo, mentre stava armeggiando all’interno dell’abitacolo di un’auto in sosta nei pressi di Piazzale del Mutilato, al sopraggiungere degli agenti si è dato alla fuga, abbandonando gli oggetti per lo scasso e, nello specifico, idonei alla rottura dei finestrini delle auto, nonché uno zaino contenente effetti personali risultati decisivi ai fini della sua successiva identificazione.

Il secondo, sorpreso nei pressi di Via Mentana con un trolley risultato poi trafugato dall’auto in sosta appartenente ad un trevigiano in città per lavoro, è stato bloccato e perquisito: con lui aveva un martelletto frangi vetro, verosimilmente utilizzato per la rottura dei finestrini delle auto, secondo il modus operandi più frequentemente riscontrato nelle azioni compiute in città.

Lo straniero, H.S. di 51 anni, pregiudicato per reati specifici ed irregolare sul territorio nazionale, dopo essere stato denunciato per il reato di ricettazione e porto di chiavi alterate e grimaldelli, è attualmente seguito dall’Ufficio Immigrazione per il disbrigo dell’attività che lo condurrà, oggi, presso un C.P.R. nazionale a seguito del provvedimento di espulsione pendente a suo carico.