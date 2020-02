Danneggiamenti e furti ad auto in sosta: espulso tunisino

A seguito della commissione di alcuni furti e danneggiamenti su auto in sosta, il personale della Sezione Volanti di Vicenza ha individuato, attraverso la visione di immagini estrapolate da telecamere di videosorveglianza, due cittadini nord africani, già denunciati nelle scorse settimane per la commissione degli stessi reati. I due, rintracciati nel centro storico, sono risultati essere in possesso di un consistente numero di oggetti trafugati. Sono stati quindi denunciati all’A.G. per i reati di furto aggravato

e di ricettazione.

In particolare, nei confronti di Mohamed Trabelsi, cittadino tunisino di 30 anni, già espulso a metà Febbraio, l’Ufficio Immigrazione della Questura ha provveduto nuovamente all’espulsione, mentre il cittadino marocchino F.Y. 39 anni, sottoposto a misura cautelare da parte dell’A.G. e pertanto inespellibile, è stato colpito dalla misura di prevenzione dell’avviso orale.