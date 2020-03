Danneggia e ruba attrezzi medici dal defibrillatore in Piazza dei Signori: denunciata

D.R., 38 vicentina, pregiudicata, è stata denunciata ieri per danneggiamento della colonnina di un defribrillatore e per la violazione del decreto contenimento del coronavirus. Alle 2.50 della notte scorsa, infatti, una volante si è portata in Piazza dei Signori per controllare l’allarme della colonnina DAE: era stata danneggiata ed era stata rubata la scatola degli strumenti medici. Nel primo cassonetto di Piazza delle Erbe, poco dopo, gli agenti hanno ritrovato una forbice medica e una mascherina medica rubati riconducibili proprio al box del defibrillatore danneggiato. La donna era nei pressi: portata in questura e perquisita le sono stati trovati 2 rasoi, riconducibili anch’essi al defibrillatore vandalizzato.