Daniele Beschin: “Lascio io la Lega, fedele al mandato elettorale”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Daniele Beschin che ieri sera in Consiglio Comunale ad Arzignano ha abbandonato il gruppo della Lega Nord per confluire nel gruppo misto.



Colpo di scena nell’ormai nota vicenda legata alle dichiarazioni di Daniele Beschin di ormai tre mesi fa riguardo i canoni di bellezza di una ragazza di colore.E’ stato lo stesso Daniele Beschin ad abbandonare il gruppo della lega nord per confluire nel gruppo misto, pur rimanendo fedele alla maggioranza, coerentemente con il proprio elettorato e le linee programmatiche votate.

“Visto l’ordine del giorno che ci trovavamo a dover affrontare, riguardante l’annunciato cambio di regolamento in consiglio comunale, ho ritenuto fosse opportuno liquidare la questione nel più breve tempo possibile per tornare a parlare di cose ben più serie per la cittadinanza. Pertanto ho voluto informare il consiglio comunale che, una volta terminata la discussione sul punto in questione, avrei lasciato di mia spontanea volontà il gruppo consiliare della lega nord per confluire nel gruppo misto.”

“Non voglio in alcun modo polemizzare con nessuno. Credo che i cittadini abbiano avuto tutti gli strumenti necessari per farsi un’idea su quanto accaduto, relativamente alle mie dichiarazioni sulla nota vicenda di un paio di mesi fa. Non mi interessa stare qui a disquisire se il sottoscritto sia stato utilizzato come pretesto o meno per risolvere delle questioni interne alla Lega Nord, non mi interessa nulla se non continuare a portare avanti le mie idee per il miglioramento di questa città. Ringrazio i tantissimi cittadini che mi hanno espresso la loro solidarietà, anche i tanti stranieri che hanno definito la polemica assurda e pretestuosa, definendola un festival dell’ipocrisia”, dichiara Beschin

“Sono fermamente convinto che in questo determinato momento storico, politico, sociale ed economico, la nostra città non abbia bisogno di polemiche sterili. E’ stato strano ritrovarsi in consiglio comunale dopo così tanto tempo per tornare ad affrontare questioni che sicuramente non interessano alle famiglie, ai lavoratori, alle persone che non riescono ad arrivare alla fine del mese. Per questo spero che questa mia decisione metta definitivamente fine alla questione e si torni a parlare delle cose importanti da fare per la città, tutti insieme.

Avendo appoggiato il documento di indirizzo programmatico del sindaco e del governo della città, sarò a fianco di questa amministrazione in maggioranza, come stabilito tra l’altro dall’articolo 15 dello statuto comunale, certo che verranno rispettate tutte le prerogative costituzionali di un qualsiasi consigliere che è stato eletto in maggioranza e che decide di far parte della maggioranza stessa.

Sono certo e non ho alcun dubbio a riguardo, che il sindaco saprà ascoltare, come sempre ha fatto, i miei consigli e i miei suggerimenti in rappresentanza dei tantissimi elettori che mi hanno voluto dare la preferenza (il più eletto nelle liste di maggioranza, secondo solo al vicesindaco) e che hanno contribuito in maniera significativa alla sua elezione.

Colgo l’occasione per ringraziare tutti gli assessori, nessuno escluso, con cui sono certo proseguirà l’intenso percorso cominciato insieme e che ha portato già a significativi risultati. Li ringrazio tutti indistintamente per la loro disponibilità e per aver anche accettato critiche costruttive e suggerimenti in questi primi mesi di amministrazione. Mi riferisco in particolar modo agli assessori Masiero, Lovato e Marcigaglia con cui è stato svolto un ottimo lavoro per la messa in sicurezza delle nostre piazze e per la lotta al degrado. Ma ringrazio anche l’assessore Fracasso, non proprio ideologicamente vicino alle mie idee, ma con il quale c’è sempre un confronto schietto e sincero, e l’assessore Dal Lago con la quale sto portando avanti un importante progetto per la città ormai in via di definizione.”

Poi arriva l’attacco all’opposizione: “non permetterò mai più che la mia persona venga strumentalizzata in maniera scomposta, offensiva e diffamatoria per le cause politiche di qualcuno, come accaduto in alcuni casi dalla campagna elettorale in poi. Io non ho mai parlato di mito della razza, di segregazione o cavolate varie come detto da alcuni per farsi belli sui giornali, e da questo momento in poi chiunque oserà attaccare la mia integrità e la mia dignità, sarà chiamato a risponderne davanti alla legge.”

Un ultimo pensiero Beschin lo riserva a Maddalena Zorzin, capogruppo della lega nord di Arzignano, “una persona che più di altri ha dovuto sopportare e gestire la situazione. In questo caso, pur non entrando nel merito della vicenda palesemente strumentalizzata da qualcuno, desidero dirle pubblicamente che mi dispiace perché mi rendo conto dell’oggettiva difficoltà con cui ha dovuto gestire a livello politico e mediatico il caos che si era venuto a creare.”