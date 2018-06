DALL’ITALIA – Blitz contro la pedopornografia on-line in Veneto e altre 6 Regioni: 4 arrestati e 18 denunciati

PER ESSERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL GRUPPO FACEBOOK:

Un blitz scattato stamattina all’alba e protrattosi per tutta la mattinata tra Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Campania e Marche ha portato oggi all’arresto di 4 persone e alla denunciate in stato di libertà altre 18. L’indagine è durata diversi mesi ed è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano. Gli arrestati, durante le perquisizioni,, sono stati trovati in possesso di materiale pedopornografico.