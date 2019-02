Dall’Inner Wheel 3.500 euro per le donne vittime di violenza

Il Sindaco di Schio Valter Orsi e l’assessore al sociale Cristina Marigo hanno ricevuto in Municipio una rappresentanza del Club Inner Wheel Schio-Thiene che lo scorso 25 novembre ha organizzato l’evento “La Voce del Padrone” con il cantautore Fabio Cinti, nell’ambito delle iniziative per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

La Presidente Marilena Martini Roverato, ha consegnato all’amministrazione comunale un assegno da € 3.500,00, frutto della raccolta fondi della serata.

“Quella che ci consegnate è un’importante somma” dichiara Cristina Marigo “che utilizzeremo per l’acquisto delle “VALI-GIÀ”, un kit con beni di prima necessità da donare alle donne in fuga dalla violenza con tutto l’occorrente per non tornare a casa. Le valigie conterranno prodotti per l’igiene personale e qualche indumento, ma anche beni personalizzati in base alle specifiche esigenze come vestiti per bambini oppure borse – lavoro”.

Il sindaco ha ringraziato perché è un importante esempio di mobilitazione da parte della cittadinanza verso temi di solidarietà e perché è stato donato alla Città anche un momento culturale.