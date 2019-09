Dalla scuola alle Grotte di Oliero

Venerdì scorso l’istituto comprensivo di Valstagna, Solagna e Pove ha voluto accogliere i 120 ragazzi di prima media facendo vivere loro una giornata in mezzo alla natura per conoscere le bellezze del territorio della Valbrenta. La scuola ha aderito al progetto accoglienza di Ivan Team e del Centro didattico Vivere il Fiume (riconosciuto dal MIUR) che prevede la partenza dalle Grotte di Oliero con visita al museo naturalistico e alle stesse grotte e chiusura con la discesa in battello fino alla casa sul fiume di Solagna, al centro rafting Ivan Team. Trasporto in pullman incluso.

“Questa bella visita che abbiamo realizzato grazie all’amministrazione comunale e a Ivan Team – ha affermato il professor Giorgio Cavalli che ha coordinato la giornata per l’istituto comprensivo della valle – rappresenta la giornata dedicata all’accoglienza dei ragazzi e ci permette di trarre spunto per il programma didattico oltre a far conoscere meglio il territorio ai nostri futuri cittadini”.

“E’ stata una grande occasione di conoscenza del territorio – ha affermato il sindaco di Valbrenta Luca Ferazzoli -, troppo spesso infatti si va a visitare luoghi lontani e poi non si conosce la ricchezza a livello naturalistico e storico della nostra terra”.

“E’ stata anche l’occasione di condivisione del patrimonio inestimabile che abbiamo qui vicino a casa – ha aggiunto Ferazzoli – ma soprattutto una occasione di unità perché alla giornata non hanno partecipato solo le scuole di Valbrenta ma anche di Solagna e Pove. Il territorio è di tutti e noi della Valbrenta abbiamo sempre voluto andare oltre la competenza amministrativa di ciascun comune”.

“A noi operatori turistici della Vallata del Brenta questo territorio ha dato molto e abbiamo pensato di agevolare per primi i ragazzi delle famiglie che ci abitano”, ha affermato Ivan Pontarollo, direttore di Ivan Team. Nel frattempo sono in programma tante altre visite didattiche organizzate all’inizio dell’anno scolastico per diversi istituti del Veneto. “E’ importante che gli alunni delle scuole medie – ha proseguito Pontarollo – comincino ad avere coscienza del valore naturalistico e storico della nostra terra e soprattutto che queste risorse, (come ad esempio l’acqua e la flora e la fauna che vivono dentro e accanto al fiume) non sono infinite e di conseguenza vanno rispettate e salvaguardate anche con comportamenti responsabili legati ad evitare sprechi e inquinamento!”