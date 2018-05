PER ESSERE AGGIORNATO SULLE NOTIZIE DI CRONACA DI VICENZA ISCRIVITI AL GRUPPO FACEBOOK:Per essere aggiornato con Tviweb entra nel GRUPPO FACEBOOK TVIWEB - NOTIZIE VICENZA E PROVINCIA (Clicca qui)

Dalla Rosa su Fiera: “Il punto vero è il piano industriale. Non le poltrone”

Vicenza – Il candidato sindaco Otello Dalla Rosa interviene sul tema della Fiera: “Il futuro della Fiera? Un tema che rivela tutta la distanza tra chi ha un’esperienza manageriale e chi guarda alle cose con la lente delle poltrone. Il punto vero è quello del piano industriale: su questo occorre esprimere giudizi e valutare le scelte fatte. Dal punto di vista industriale, alcune cose vanno dette con chiarezza. La fusione tra Vicenza e Rimini ha dato solidità alla struttura patrimoniale di Vicenza e garantisce per il futuro oltre 35 milioni di euro di investimenti sul polo della nostra città. L’interesse di Vicenza è che gli investimenti vengano confermati, perché questo tutela anche gli espositori locali, e che si proceda sulla strada della quotazione, che aiuterà a valorizzare gli asset esistenti. Questo è il punto, il resto sono solo polemiche strumentali e politichesi, che ignorano del tutto la dimensione vera del tema, che è fatta di piani industriali e scelte manageriali. La stessa tesi sull’esigenza di una regia regionale sinora mancata, è una critica che il Presidente della Regione Luca Zaia dovrebbe rivolgere prima di tutto a se stesso, perché è mancata in passato e ancora oggi continua a mancare questa regia sul tema delle fiere così come su quello delle multiutility.”