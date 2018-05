Dalla Rosa: “Puntiamo al triplo zero su emissioni, congestioni e incidenti”

(fonte: comunicato stampa lista Civica Vinova) – La lista civica Vinova – Dalla Rosa Sindaco interviene oggi sul tema della mobilità per presentare il proprio contributo in vista delle elezioni amministrative del prossimo 10 giugno.

“Per decenni parlare di mobilità ha sempre voluto dire concentrarsi sugli spostamenti dei mezzi privati – spiega il candidato Ennio Tosetto – portando i vicentini ad una sorta di assuefazione, nonostante da anni ormai la città sia la maglia nera del Paese in quanto ad inquinamento da polveri sottili.

Serve guardare al trasporto pubblico e alla mobilità ciclabile per incentivarne l’utilizzo.”

A fargli eco è Franco Conzato, economista e candidato nella lista Vinova: “L’obiettivo a cui ambire è il triplo zero del progetto MobilityEU: 0 emissioni, 0 congestione, 0 incidenti.

Un traguardo di certo non facile, ma non irraggiungibile, grazie anche alla presenza del mobility manager proposto da Otello Dalla Rosa nei giorni scorsi”.

“Per incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico al posto delle auto – commenta il candidato Lucio Zaltron – occorre renderlo appetibile. Una prima azione percorribile riguarda l’individuazione di un accordo con SVT e AIM al fine di rendere gratuiti gli spostamenti in alcune fasce orarie nelle quali oggi i mezzi circolano comunque, ma pressoché vuoti, come nel caso dei periodi in cui tanti giovani si recano agli allenamenti in tutta la città.”

Queste quindi le proposte targate Vinova:

realizzazione di 4 grandi arterie ciclabili per collegare la città nelle direttrici nord-sud e est-ovest in un sistema di ciclopolitana per connettere tutti i quartieri;

revisione del trasporto pubblico locale con nodi di interscambio attrezzati con parcheggi e bike-sharing, bus elettrici o ibridi per servire tanto i quartieri quanto la città nelle parti interne;

tutela dell’utenza debole con un’azione precisa di manutenzione della segnaletica e rimozione supporti in eccesso, interventi di riduzione della velocità nelle aree residenziali e in prossimità di luoghi quali scuole, centri sportivi, ecc., sistemazione dei marciapiedi, introduzione di semafori intelligenti e di moderni sistemi di illuminazione pubblica, uniti ad una rete di monitoraggio e di informazione in grado di fornire in tempo reale indicazioni per deviare da possibili ingorghi;

mappatura dei punti critici della viabilità ciclo-pedonale cittadina per progettare nuovi collegamenti su sede propria e mettere in sicurezza attraversamenti pericolosi;

bike-sharing cittadino al servizio degli studenti universitari, dei turisti, ma anche dei residenti;

implementazione della rete di colonnine di ricarica per mezzi elettrici: un punto almeno in ciascuna circoscrizione con l’obiettivo di portare una colonnina in ogni quartiere.