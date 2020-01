Dalla Regione mezzo milione di euro a 22 imprese del Commercio di Thiene

Ancora un cospicuo finanziamento regionale arriva alle imprese del Commercio di Thiene, immediatamente dopo i 250mila euro intascati dal Distretto del Commercio nell’autunno scorso.

Questa volta si tratta di un bando europeo per l’erogazione di un contributo a fondo perduto a copertura del 50% delle spese di investimento di attività commerciali.

Per partecipare a questo bando occorreva avere determinati requisiti ed essere aggregati in gruppi. A Thiene le aziende hanno dimostrato interesse e nelle settimane scorse a ben 22 attività thienesi aggregate in 4 gruppi la Regione ha assegnato la somma complessiva di 500mila euro.

“Ancora una volta – afferma con soddisfazione l’Assessore al Commercio, Alberto Samperi – è stata premiata la bontà della progettualità e la capacità di fare squadra thienese. Nel caso specifico – spiega Samperi – l’accesso al Bando era consentito a imprese che avessero presentato un progetto di investimento comune e che si fossero per questo aggregate,presentandosi in un gruppo omogeneo. Il ruolo del Comune è stato fondamentale per fornire l’informazione di questa opportunità regionale alle imprese del Commercio tramite l’invio di lettere e la pubblicazione di un questionario on line sul sito del Comune per valutazioni preliminari. La fase successiva è stata l’indizione di incontri con chi aveva i requisiti necessari per illustrare nel dettaglio la possibilità offerta dalla Regione. Da questo primo impulso offerto dal Comune, successivamente, le imprese del Commercio che hanno deciso di partecipare si sono attivate con il consulente per aggregarsi e presentare domanda. I risultati sono arrivati, assieme ai soldi. A beneficiarne sicuramente non saranno solo i singoli destinatari, ma, assieme ad essi, anche l’immagine commerciale della Città”.

Le domande presentate in Regione sono state 151 da parte di altrettante aggregazioni di imprese del Commercio di tutto il Veneto.

Delle 151 domande ne sono state ammesse 147. Di queste, ne sono state finanziate solo 44.

Tra le 44 imprese ammesse e finanziate, le quattro aggregazione delle imprese del Commercio di Thiene si sono collocate nelle posizioni settima, decima, dodicesima e tredicesima e tutte con un punteggio di 18 punti su 20.