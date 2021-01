Dalla Francia: le mascherine fai-da-te in tessuto non proteggono dalle varianti covid

Niente più laboratori di cucito in casa: di fronte all’arrivo di varianti potenzialmente più contagiose, le mascherine in tessuto “artigianali” , fiorite la scorsa primavera, non sono più considerate sufficianti (almeno in Francia) per proteggersi dalle contaminazioni Covid. 19. Anzi. “Il Consiglio superiore della sanità pubblica ci raccomanda, e questa è la raccomandazione che faccio ai francesi, di non utilizzare più una maschera artigianale che abbiamo fatto in casa, anche utilizzando un tutorial su Internet” , ha confermato il ministro della Salute Olivier Véran.

“D’altronde”, ha detto il ministro della Salute, “le posso dire che dal 95 al 99% delle maschere che si possono acquistare nei supermercati filtra” .

Se la maschera fatta in casa è ormai ‘fuori legge’ in Francia – un decreto in tal senso deve essere pubblicato venerdì – il ministro fa notare che sarebbe sbagliato dedurre che la mascherina in tessuto non aiuta per la protezione contro la pandemia.