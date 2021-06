Zaia: “Zona bianca da lunedì, via libera vaccinazioni per operatori del turismo e centri estivi”

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per essere aggiornato sulle notizie del Veneto iscriviti al gruppo Facebook:

Tante le novità nella conferenza stampa odierna del Presidente di Regione, Luca Zaia. Il governatore ha ribadito l’inizio della zona bianca e in tal senso stasera o al più tardi domattina arriverà anche l’ordinanza regionale che certificherà il passaggio del Veneto da zona gialla a zona bianca.

I numeri delle ultime 24 ore sono importanti: 53 mila dosi di vaccino somministrate equivalgono al nuovo record regionale. Inoltre, da quando sono state aperte le prenotazioni alla fascia 12-39 sono state regirstrate ben 336 mila prenotazioni, che hanno quasi intasato il sistema per la mole colossale di persone registrate.

L’altra novità del giorno è l’apertura specifica delle prenotazioni per gli operatori del turismo, i quali avranno una corsia preferenziale per vaccinarsi. Dovranno semplicemente presentare una dichiarazione che certifichi il loro impiego nel mondo del turismo.

Allo stesso modo, anche i ragazzi dei centri estivi potranno vaccinarsi preferenzialmente, in modo da poter partecipare in libertà alle attività estive.

Dall’inizio della pandemia sono stati effettuati 10 milioni di tamponi. 121 i positivi nelle ultime 24 ore.

Scendono ancora i ricoveri: -16 rispetto a ieri, 592 totali. 526 in area non critica (-13), 69 in terapia intensiva (-3).

VACCINI

Sopra gli ottanta anni quasi tutti hanno già ricevuto entrambe le dosi.

Fascia 70-79: 88% di vaccinati

Fascia 60-69: 82% vaccinati

Fascia 50-59: 71% vaccinati

Fascia 40-49: 57% vaccinati

Il 54% dei veneti ha almeno effettuato la prenotazione per il vaccino.