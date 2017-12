DAL MONDO – Ricchi, ricchissimi, praticamente miliardari

Per il 2017, il Bloomberg Billionaires Index assegna lo scettro di uomo più ricco del mondo a Jeff Bezos, il fondatore e proprietario di Amazon, con un patrimonio personale che sfiora i 100 miliardi di dollari, aumentato in un anno di 34,2 miliardi. Il Bloomberg Billionaires Index è un paniere creato nel 2012 e che monitora l’andamento quotidiano delle fortune degli uomini più ricchi del pianeta. Il patrimonio degli uomini che rientrano in questa invidiabile classifica è aumentato di ben 23 punti percentuali nel 2017. Complessivamente i 500 uomini più ricchi al mondo hanno 5.300 miliardi di dollari, ovvero 1.000 miliardi di dollari in più rispetto allo scorso anno. Al secondo posto della classifica si trova Bill Gates, il cui primato era stata scalzato già in autunno da Bezos. La fortuna di Bill Gates è cresciuta soltanto di 8,9 miliardi di dollari a 91,3 miliardi. Bill Gates ha deciso di dare in beneficenza buona parte del suo patrimonio, tramite la Bill & Melinda Gates Foundation. Segue, terzo in classifica, Warren Buffett – imprenditore ed economista statunitense – con 85 miliardi. Quarto è il fondatore di Zara, Amancio Ortega, con 75,5 miliardi e il quinto è Mark Zuckerberg con 72,6 miliardi. La tecnologia occupa così tre delle cinque pirme posizioni. In questa classifica dei 500 sono soltanto 8 i nomi italiani: cinque di questi risiedono in Italia e si va dal patron di Ferrero, Giovanni Ferrero (24,2 miliardi di dollari), al fondatore di Luxottica Leonardo Del Vecchio, all’ad e proprietario di Techint Paolo Rocca, al fondatore di Mediaset Silvio Berlusconi, fino allo stilista Giorgio Armani.