DAL MONDO – Le prostitute in Olanda protestano contro le restrizioni

I movimenti di protesta contro le restrizioni sanitarie non accennano a fermarsi nei Paesi Bassi.

Ora scendono in piazza le prostitute che hanno annunciato una manifestazione la prossima settimana per protestare contro la chiusura dei bordelli, in vigore da dicembre.

“Protesteremo, perché siamo l’unica professione di contatto ormai esclusa dall’allentamento delle misure governative”, ha detto uno dei portavoce, che difende “un rigoroso protocollo di igiene e sappiamo, forse meglio di chiunque altro, come impedire la trasmissione di il virus “.