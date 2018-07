DAL MONDO – La Grecia brucia, popolazione e turisti in fuga: vittime e centinaia di feriti

Gli incendi nelle grandi pinete attorno ad Atene stanno facendo strage: sono 50 finora i morti accertati e centinaia i feriti nei roghi che stanno devastando l’Attica. Il bilancio è ancora provvisorio, mentre le fiamme continuano a bruciare senza che i pompieri riescano a domarle. E nuovi incendi sono divampati nella notte in altre regioni della Grecia. Il maggior numero di vittime si conta nei dintorni della località balneare di Mati, a 40 chilometri a Nord-est di Atene. I soccorritori greci hanno rinvenuto i corpi carbonizzati di 26 persone in una villa a Mati, sulla costa orientale dell’Attica, flagellata da incendi devastanti. Lo ha riferito un responsabile della Croce rossa. Queste vittime si aggiungono ai 24 morti trovati ieri, portando il bilancio dei roghi in Grecia a 50 vittime.

Alcune delle vittime sono state trovate abbracciate l’una all’altra sulla spiaggia di Argyri a Mati. I corpi abbracciati, tra i quali quelli di bambini, giacevano a una trentina di metri dal mare, nelle vicinanze di un ristorante molto frequentato della spiaggia di Argyri. Nello stesso punto sono state trovate decina di automobili carbonizzate. Invece cinque persone che si erano gettate in mare per sfuggire agli incendi che li avevano circondati nei pressi di Rafina, a nord di Atene, sono state salvate da una nave traghetto. Tutte le cinque persone portate in salvo sono greche.

La stessa tv ha riferito che navi militari sono state dislocate lungo le coste delle zone colpite da incendi, per evacuare via mare la gente intrappolata dai roghi. “Sono stato informato di una situazione molto difficile nell’Attica, la regione di Atene, tutte le forze sono state mobilitate”, ha dichiarato in tv il premier Alexis Tsipras, costretto a interrompere la sua visita in Bosnia e rientrare in Grecia. Yannis Kapakis, a capo della Protezione civile, ha definito “critica” la situazione e fatto sapere che sono stati chiamati rinforzi dalla Grecia settentrionale Al momento sono circa 300 i vigili del fuoco dispiegati nei diversi luoghi colpiti: Kineta, Penteli e Kalamos I roghi hanno distrutto case, interrotto le vie di trasporto e costretto alla fuga numerose persone. Le autorità hanno chiesto ai residenti della zona costiera vicino alla capitale di lasciare le proprie abitazioni, mentre le fiamme sono arrivate vicino a una delle più trafficate autostrade, causato l’interruzione dei collegamenti ferroviari e coperto Atene con colonne di fumo.

“A causa dell’intensità delle fiamme e del pericolo che rappresentano, il nostro Paese ha presentato una richiesta di aiuto internazionale attraverso il meccanismo della Protezione civile Ue”, ha fatto sapere un portavoce dei vigili del fuoco. Gli incendi sono un fenomeno tristemente frequente in Grecia d’estate. I roghi di oggi sono stati alimentati da venti forti e da un’ondata di calore che ha portato le temperature a circa 40 gradi.