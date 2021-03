DAL MONDO – In SudAmerica cani anti-covid

Oltre a droghe, armi e cadaveri, i cani messicani sono ora addestrati per rilevare le persone con Covid-19.

L’olfatto di questi cani consente loro di rilevare il virus anche prima che le persone sviluppino i sintomi. Un modo veloce ed efficiente per spezzare una catena di contagio.

“Sono animali infallibili, non commettono mai errori. Mentre gli esseri umani, commettono errori”, ha detto Daniel Valentín Ortega, istruttore della compagnia K9, la forza d’élite del governo di Veracruz responsabile della sessione di formazione a Xalapa.

Pertanto, programmi simili vengono attuati in altri paesi della regione come Argentina, Brasile, Cile e Colombia. Ed essendo studiato in circa 20 paesi in tutto il mondo come Francia, Stati Uniti o Repubblica Ceca.