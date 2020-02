DAL MONDO – “Ho il coronavirus!” e salta la fila in ospedale: arrestata

Fra le notizie che inondano il web sul coronavirus, fra contagi, morti, ricoverati e casi sospetti, emerge il caso di una donna brasiliana di 39 anni, arrestata per falsità ideologica e procurato allarme.

La donna recatasi al pronto soccorso ha pensato di saltare la fila affermando di avere i sintomi del coronavirus. E’ accaduto all’Unità di pronto soccorso (Upa) di Copacabana, nella Zona Sud di Rio de Janeiro. Aveva sintomi influenzali e ha affermato di aver da poco compiuto un viaggio in Asia (Hong Kong) a seguito di una famiglia come bambinaia.

Tutto questo ha generato allarme nella struttura sanitaria e sono stati avviati i protocolli del caso. E’ stata isolata e messa in quarantena ed è partito lo screening delle persone che erano state a contatto con lei. In realtà si è scoperto che non era stata in Asia e non aveva mai abbandonato il Brasile, anche perché priva di passaporto. A smentire questa versione sono stati proprio i suoi famigliari. Alla fine ha confessato di essersi inventata tutto per saltare la fila.