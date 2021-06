DAL MONDO – Chiusa Lisbona, riaprono discoteche in Austria, la situazione in GB, Settimana della Moda a Milano

LISBONA

Il governo portoghese ha deciso giovedì di vietare l’ingresso e l’uscita dalla regione di Lisbona nel fine settimana, per evitare che l’aumento dei casi di Covid si diffonda al resto del territorio. Concretamente, e fino a nuovo avviso, i viaggi non essenziali da e verso la capitale e i suoi sobborghi saranno vietati da venerdì sera a lunedì mattina, ha affermato dopo una riunione di gabinetto.

“Si tratta di una misura aggiuntiva, che non era prevista, ma che il governo ha adottato per contenere l’aumento dell’incidenza all’interno della regione metropolitana di Lisbona”, ha detto la ministra del governo, Mariana Vieira da Silva.22:23

REGNO UNITO

Le autorità sanitarie hanno annunciato giovedì di aver identificato 11.007 nuovi casi di contaminazione in 24 ore. Il tasso di mortalità, invece, resta basso, con 19 decessi registrati giovedì.

GERMANIA

La Germania consentirà l’ingresso nel suo territorio di viaggiatori completamente vaccinati provenienti da paesi al di fuori dell’Unione europea, ha annunciato giovedì il governo di Angela Merkel. Dal 25 giugno i cittadini dei Paesi extra UE potranno soggiornare nuovamente in Germania, indipendentemente dal motivo (turismo, studi), ha affermato in un comunicato il ministero dell’Interno. Finora in Germania sono state autorizzate solo visite per motivi “eccezionali”.

I viaggiatori devono aver ricevuto, almeno 14 giorni prima di entrare in Germania, due dosi di un vaccino anti-Covid approvato dall’Agenzia europea per i medicinali, precisa il ministero. Restano escluse da questo rilassamento le aree classificate ad alto rischio a causa della circolazione troppo forte del virus.

MILANO

La Camera della Moda Italiana avvia venerdì a Milano le sfilate della settimana della moda maschile, alcune delle quali finalmente trovano il loro pubblico, liberandosi dalle catene del format virtuale imposto dalla pandemia.

Il brand italiano Armani è stato il primo ad annunciare il ritorno del pubblico a fine maggio, dopo essere stato il primo a desistere nel febbraio 2020, all’inizio della pandemia che ha colpito frontalmente il Paese. “Ho paura, come tutti, credo”, ha detto il maestro Giorgio Armani, 86 anni.

SPAGNA

Il numero di decessi registrati lo scorso anno nella regione di Madrid, epicentro della pandemia in Spagna, è aumentato del 41% rispetto al 2019, secondo le statistiche ufficiali pubblicate giovedì.

Nel 2020 sono stati registrati 66.683 decessi nella regione della capitale spagnola, popolata da 6,7 ​​milioni di abitanti, ovvero il 41,2% in più rispetto all’anno precedente, secondo un comunicato dell’Istituto Nazionale di Statistica (INE) che non specifica le cause di queste morti.

A livello nazionale, il numero di decessi è aumentato del 17,7% a 492.930, 74.227 in più rispetto al 2019. Questa cifra è la più grande registrata nel paese dall’inizio della serie statistica nel 1941, secondo l’INE.14:23

LA SITUAZIONE SANITARIA È IN RAPIDO DEGRADO IN AFRICA

La terza ondata di casi di Covid-19 “si sta amplificando e accelerando” in Africa con le varianti, ha allertato giovedì l’ufficio dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) nel continente.

Il numero di “casi aumenta del 22% a settimana” in tutto il continente, ha preoccupato il dottor Matshidiso Moeti, direttore dell’OMS per l’Africa, durante una conferenza stampa virtuale.

Ha lanciato un appello per intensificare le consegne di vaccini: “L’Africa ha bisogno di queste dosi qui e ora per arginare la terza ondata”.

RIAPERTURA DELLE DISCOTECHE IN AUSTRIA

Il governo austriaco ha annunciato giovedì la riapertura dal 1 luglio delle sue discoteche, la maggior parte delle quali chiuse dalla prima ondata della pandemia nel marzo 2020, nonché la fine delle restrizioni di capacità per gli eventi culturali. Tuttavia, il pubblico deve sempre presentare la prova della vaccinazione (“geimpft”), del test negativo (“getestet”) o degli anticorpi (“genesen”), secondo la cosiddetta regola “3G”.

Anche la mascherina FFP2, imposta a gennaio per fornire una migliore protezione contro le varianti, non sarà più obbligatoria. Sarà comunque necessario mantenere una classica mascherina nei trasporti e nei luoghi chiusi.