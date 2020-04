Dal 4 maggio: cosa potremo fare? Ecco i dettagli

🔴Dal 4 MAGGIO al 17 MAGGIO 🔴

📌 Possibilità di visita ai familiari e congiunti

🏃 consentita la ripresa dell’ATTIVITÀ SPORTIVA anche lontano da casa, sempre individualmente o comunque a distanza di almeno due metri

⚽ Ripresa allenamenti Sport individuali Professionistici o riconosciuti tali dalle singole federazioni

👨‍👩‍👧‍👦 consentite le PASSEGGIATE con i figli o con persone non autosufficienti, possibilmente con dispositivi di protezione individuali e a distanza di almeno un metro

🏞️PARCHI e GIARDINI PUBBLICI

potranno riaprire con ingressi contingentati e obbligo di DPI

👨🏻‍🍳RISTORANTI e BAR🥐

consentito le modalità di vendita da ASPORTO oltre che di consegna a domicilio

👩🏼‍🎓Gli STUDENTI e i LAVORATORI 👷🏻(o chiunque è rimasto bloccato in un’altra città dall’inizio del lockdown) potrà fare ritorno a casa.

😷MASCHERINE

Nella fase 2, l’uso della mascherina sarà 🔺OBBLIGATORIO🔺 nei casi in cui non è possibile garantire la distanza di sicurezza: sui mezzi pubblici, nei negozi, dal parrucchiere, nelle visite mediche

❗Il Governo ha annunciato che i PREZZI saranno calmierati (anche con l’eliminazione dell’IVA). Ad esempio, le mascherine chirurgiche potranno essere vendute a massimo 0,50 €

⛪ FUNZIONI RELIGIOSE

Dal 4 Maggio si potrà tornare a celebrare i funerali, ma solo alla presenza di non più di 15 persone, obbligatoriamente dotate di mascherina

⛔Ancora STOP alle messe

🔴Dal 18 MAGGIO🔴

🏪Riapertura di NEGOZI (commercio al dettaglio) e UFFICI a patto di garantire le condizioni di sicurezza

🖼️ MUSEI e BIBLIOTECHE

🔴Dal 1 GIUGNO🔴

💇🏻Riaprono anche PARRUCCHIERI e CENTRI ESTETICI (solo su appuntamento)

🍸 Riapertura di BAR e RISTORANTI (con precise modalità organizzative che assicurino la sicurezza delle persone)

⚽Via ad allenamento sport collettivi