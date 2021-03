Dal 16 aprile in Italia i vaccini Johnson&Johnson (mododose)

Una buona notizia (condizionata dal rispetto degli accordi, vedi casi AstraZeneca, Pfizer e Moderna) è stata data dal commissario per l’emergenza covid Francesco Paolo Figliuolo al presidente del Consiglio regionale della Liguria, Gianmarco Medusei, a margine dell’inaugurazione del maxi hub vaccinale della Fiera di Genova. I vaccini J&J arriveranno in Italia il 16 aprile (anche se arriva una nota secondo la quale inizierà le consegne del suo vaccino Covid in Europa il 19 aprile, secondo France Presse). “Inutile negare che ci siano ancora tante problematiche, ma bisogna accelerare con i vaccini per poter ripartire”, dice Medusei.