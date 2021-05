Dal 15 giugno il Festival Postounico: fra musica ed arte

Dodici concerti che coinvolgono otto comuni del Vicentino e del Veronese. Una ripartenza con grandi nomi del panorama musicale italiano e internazionale caratterizza la sesta edizione della manifestazione promossa dal Teatro Comunale di Lonigo con le Amministrazioni comunali di Lonigo, Alonte, Arzignano, Cologna Veneta, San Bonifacio, Sarego, Val Liona e Villaga

Tra i protagonisti Rossana Casale con la sua anima jazz, l’ex frontman dei Nomadi Danilo Sacco, il pianista “incendiario” Antonio Sorgentone, il figlio d’arte Filippo Graziani con la sua chitarra e il talentuoso trombonista Mauro Ottolini Evento speciale di chiusura, nel settimo centenario dalla morte, il duplice omaggio a Dante Alighieri che unisce musica, teatro e cinema

L’anima jazz di Rossana Casale, la voce dell’ex frontman dei Nomadi Danilo Sacco, il pianista “incendiario” Antonio Sorgentone, il figlio d’arte Filippo Graziani con la sua chitarra, le evoluzioni in musica del talentuoso trombonista Mauro Ottolini. Sonorità che accompagnano il pubblico a viaggiare lungo varie coordinate del mondo, per una ripartenza nel segno di grandi nomi del panorama musicale italiano e internazionale, caratterizzano la sesta edizione di Postounico, Festival della musica nei luoghi dell’arte. Sono dodici i concerti in cartellone a comporre un itinerario che si snoda nei territori del Vicentino e del Veronese, facendo tappa nei comuni di Lonigo, Alonte, Arzignano, Cologna Veneta, San Bonifacio, Sarego, Val Liona, Villaga.

Creata nel 2016 dal Comune di Lonigo con il suo Teatro Comunale e la direzione artistica di Alessandro Anderloni, la manifestazione prevede quest’anno eventi nei mesi di giugno, luglio e agosto.

Questo grazie all’impegno ininterrotto del Cda del Teatro di Lonigo, guidato da Manuela Bedeschi, e alla collaborazione delle otto Amministrazioni comunali coinvolte.

Il Festival è patrocinato da Regione Veneto, Provincia di Vicenza e Provincia di Verona. Sponsor sono Rino Mastrotto Group, Fabbrica Italiana Sintetici, Autovega, La Barchessa di Villa Pisani, Trixie.

Postounico inaugura martedì 15 giugno sotto il cielo di Lonigo con una voce preziosa del panorama musicale italiano, quella di Rossana Casale. In duo con l’eclettico pianista Emiliano Begni, nel balcone sulla pianura della Rocca Pisana, l’artista rivela sul palcoscenico la sua anima jazz, celebrata dai suoi lavori discografici più significativi, per un concerto che si preannuncia unico.

Uno stile “controcorrente” che attinge dal passato per preservarne la memoria e racconta piccole (ma grandi) storie della contemporaneità è quello di Danilo Sacco, per quasi vent’anni frontman dei Nomadi. Band della quale, venerdì 25 giugno a Villa delle Rose di Corlanzone di Alonte, proporrà alcuni intramontabili successi assieme a brani del suo recente album Gardè. Il rock and roll “incendiario” di Antonio Sorgentone e della sua band illuminano di spettacolo la notte di mercoledì 30 giugno.

A Villa Pisani Bonetti di Bagnolo di Lonigo, il vincitore del programma televisivo Italia’s Got Talent azzarda assoli acrobatici e crea effetti speciali con la voce in un travolgente repertorio. Le note di Luigi Tenco risuonano, martedì 6 luglio, nella Chiesa di San Giovanni Battista di Arzignano. Ingredienti della serata sono l’elegante voce di Ginevra Di Marco e un’atmosfera retrò che riporta agli anni Sessanta, tra canzoni immortali dalle splendide melodie e partiture originali arrangiate per archi che rivivono grazie alla raffinatezza dell’interpretazione della cantante fiorentina e alla sensibilità dei musicisti che la accompagnano.

Sabato 10 luglio a Cologna Veneta, al cospetto del Palazzo Scaligero, il figlio d’arte Filippo Graziani conduce il pubblico in un itinerario intimo tra le canzoni e nel mondo del padre, Ivan Graziani. Due generazioni a confronto, una comune passione per le note d’autore, tratteggiate da brani leggendari quali Lugano addio, Monna Lisa, Firenze e Maledette malelingue.

L’originale viaggio sonoro proposto martedì 13 luglio dalla Baro Drom Orkestar respira dei profumi e delle geografie del mondo. Dopo aver riempito e fatto ballare le piazze di mezza Europa, melodie forsennate che evocano irrefrenabili danze, urla ancestrali, desiderio di libertà riecheggiano da Villa Mugna di Lonigo.

Lo strepitoso duo musicale Ebbanesis, composto da Viviana Cangiano e Serena Pisa, è protagonista dello spettacolo-concerto in calendario giovedì 22 luglio a Villa Trissino di Meledo di Sarego. Fenomeno mediatico con tanta sostanza musicale, dopo aver collezionato centinaia di migliaia di visualizzazioni on line, l’originale duo è riuscito a conquistare la scena italiana. Evento speciale, nel settimo centenario dalla morte, è l’omaggio a Dante Alighieri con un progetto musicale e teatrale esclusivo. Alessandro Anderloni è l’autore, venerdì 23 luglio, di un cammino musicale e poetico attraverso i luoghi d’arte del borgo di Toara. A partire dalla chiesa dedicata a San Giorgio a Villa Piovene Porto Godi, dove narrerà della vita del Sommo Poeta e interpreterà gli immortali endecasillabi del suo capolavoro in tre tappe: Inferno, Purgatorio, Paradiso. Ad accompagnarlo: Thomas Sinigaglia (fisarmonica), Ilaria Fantin (liuto), Elena Bertuzzi (canto) ed Elena Guarino (arpa). Poliedrica e al tempo stesso brillante è Patrizia Laquidara, una delle voci più intense e liriche della nuova musica d’autore. Martedì 27 luglio, a Villa San Fermo di Lonigo, attraversa l’Italia con brani che incontrano sensibilità e linguaggio poetico di Endrigo e Tenco, che maturano nella rivoluzione promossa da De Andrè, Guccini e Battisti, che passano dai gruppi beat degli anni Sessanta e arrivano al rinascimento che tra gli anni Settanta e Ottanta ha portato la cultura musicale italiana ai massimi splendori. L’estate di Postounico prosegue martedì 3 agosto, a Villa Aldighieri di Val Liona, con Sorah Rionda: cantante tra le più apprezzate sulla scena della world music e del folk-jazz internazionale. Partendo dall’allegria e dall’amore passionale per la sua città d’origine, l’Avana, propone canzoni antiche cubane e composizioni originali che alternano atmosfere sonore del panorama tradizionale e moderno. S’ispira a tradizione e storia della musica italiana l’itinerario sonoro proposto, venerdì 6 agosto, dall’interprete e cantautrice Angela Milanese. Spettacolo raffinato, in scena sul palcoscenico del parco di Villa Gritti di San Bonifacio, sulle note di brani intramontabili quali Bellezze in bicicletta, Azzurro, Centro di gravità permanente, La musica che gira intorno. Finale di Festival imperdibile con un altro evento speciale dedicato a Dante, lunedì 30 agosto a Villa Pisani Bonetti di Bagnolo di Lonigo: la proiezione del film Inferno di Francesco Bertolini. Per l’occasione, il jazzista Mauro Ottolini è autore di un nuovo, sorprendente e visionario commento musicale di matrice rock e blues. Ad affiancarlo, la sua storica band Sousaphonix e Alessandro Anderloni, ideatore e drammaturgo del progetto, a interpretare alcuni dei brani più celebri dell’Inferno di Dante.

Gli eventi si svolgeranno nel rispetto della normativa per il contenimento del contagio da Covid-19.

Inizio dei concerti alle 21. Ingresso concerti: € 10; spettacolo del 30 agosto: € 18.

Biglietteria del Teatro Comunale di Lonigo (Piazza Matteotti, 1 – Lonigo), dal 7 giugno al 7 agosto 2021 e dal 23 al 30 agosto 2021 il lunedì e il sabato dalle 9 alle 13

Prenotazioni on line scrivendo a festival@postounico.it fornendo nome e cognome di ciascun partecipante Info: 0444.720241 (nei giorni feriali dalle 9 alle 13) e festival@postounico.it