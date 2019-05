Dal 14 al 16 giugno Vicenza ospiterà il suo primo Pride Village in Campo Marzo.﻿

Nella cornice del lato ovest di Campo Marzo, nel cuore di Vicenza, si terrà per la prima volta il VICENZA PRIDE VILLAGE.In occasione del Vicenza Pride 2019, la cui parata è prevista per sabato 15 giugno, ci sarà l’allestimento di un’ampia zona recintata tutta dedicata al Pride e aperta alla cittadinanza.

Da venerdì 14 a domenica 16 giugno il Vicenza Pride Village ospiterà 3 giorni dedicati al divertimento e all’intrattenimento per tutti i gusti e tutte le età: musica dal vivo, animazione per i più piccoli, dj set, spettacoli, esibizioni artistiche, balli e un talent show.

L’intera area sarà attrezzata e provvista di truck food, bar, mercatino, bancarelle e banchetti con infopoint delle associazioni del territorio.

“Una manifestazione – recita il comunicato stampa di Vicenza Pride che lo annuncia – che diventa uno spazio per la comunità e che parte dai volontari del Vicenza Pride, pensato e creato combinando realtà differenti del territorio vicentino unite dall’impegno e nell’impegno di voler rendere Vicenza un luogo di inclusione, in cui chiunque si possa sentire accolto.

Un grande progetto condiviso in modo trasversale, per creare occasioni di aggregazione, arte e cultura, e per valorizzare una bellissima zona di Vicenza che è Campo Marzo, non arrendendoci -noi per primi- a vederla degradata.

Il taglio del nastro, al quale verranno invitate le autorità locali, avverrà venerdì 14 giugno alle ore 16:00. A seguire l’esibizione di 3 bande un dj set fino alla chiusura.

Sabato 15 giugno il Village rimarrà aperto dal mattino fino a mezzanotte con un programma tutto dedicato allaParata del Prideche si snoderà per le vie del centro con partenza ed arrivo nel Village, a Campo Marzo. Sul palco, durante la serata della grande festa, si susseguiranno spettacoli di burlesque, pole-dance e tanta, tantissima musica.

La domenica sarà dedicata alle famiglie con varie attività per bambini, in sinergia con Arci ragazzi ed altri soggetti esperti nell’intrattenimento per i più piccini. L’intento è di creare una situazione divertente e protetta, così da permettere agli stessi genitori di divertirsi con i propri figli ma anche di rilassarsi, grazie ai numerosi stand del Village.

Spiega il Presidente del Vicenza Pride, Mattia Stella: «Il Vicenza Pride Village è una grande scommessa perché siamo un gruppo di volontari affiatati e ambiziosi. Per la prima volta Vicenza ospiterà un evento che in altre città più grandi è una consuetudine. Tutto questo grazie all’energia dei nostri volontari e volontarie, all’aiuto dei nostri sponsor e alla voglia di divertire e divertirsi».

Continua Stella: «Nello stesso week end si svolgerà anche ‘The Weekender’ a pochi passi dal Village, e qualche giorno dopo inizierà il ‘Lumen Festival’; ma tra noi non c’è competizione, semmai sinergia, nell’ottica di offrire a tutti grandi proposte di intrattenimento. Vogliamo rendere Vicenza attrattiva ed invitare chi viene da fuori a restare in città per l’intero weekend, grazie all’incredibile ricchezza di attività previste per tutto il fine settimana, da mattina a sera. Siamo orgogliosi di rendere la nostra Vicenza ancora più bella e colorata».

In questi giorni il Vicenza Pride ha inoltre lanciato un concorso dedicato alle vetrine più arcobaleno, denominato ‘La Vetrina dell’Orgoglio’. Tutti i negozi, bar e ristoranti potranno partecipare allestendo la propria vetrina in tema con il Pride. Segnalando agli organizzatori la propria adesione, tutte le vetrine aderenti saranno fotografate ufficialmente e pubblicate sui canali del Vicenza Pride. Le 3 vetrine più belle saranno premiate durante l’evento di inaugurazione del Village, venerdì 14 giugno.Conclude il Presidente Stella: «Vogliamo che questo Pride diventi un’occasione in più per la nostra città. Spingeremo i partecipanti a visitare il centro di Vicenza anche attraverso iniziative culturali previste per il sabato mattina: una guida turisticain chiave LGBT per il centro e il packrafting sul fiume Retrone fino al ponte delle Barche. Una città da riscoprire in un’ottica alternativa e colorata. Una città che rilancia il turismo anche in chiave rainbow»