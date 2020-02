Dal 14 al 16 febbraio tornano “Jesolo e Lago di Garda in Love”

Dal 14 al 16 febbraio a Jesolo (Ve) e sul Lago di Garda (Vr) l’amore sarà il protagonista indiscusso: un’iniziativa di marketing territoriale che unisce mare e lago nel segno di San Valentino.

Così, due mete turistiche, tra le più gettonate del Veneto, per il secondo anno consecutivo hanno deciso di unirsi per celebrare la festa degli innamorati.

“Jesolo in Love” e “Lago di Garda in Love” sono state presentate stamane a Venezia nella sede di Palazzo Balbi, dall’assessore regionale al turismo, dai rappresentanti delle amministrazioni comunali coinvolte nel progetto e dagli organizzatori degli eventi.

“Continua il connubio tra differenti sistemi turistici del nostro territorio – ha sottolineato l’assessore regionale –. Il mare e la spiaggia di Jesolo e le incantevoli località del Lago di Garda propongono insieme un’iniziativa la cui finalità va oltre l’evento stesso, svolgendo un funzione promozionale più ampia del territorio e della sua offerta turistica. Un’intesa che porta benefici in termini economici per entrambe le mete, le quali, alleandosi, offrono un’immagine di vitalità e un’opportunità di visita non solo estiva, sperimentando forme di destagionalizzazione sulle quali lavorare anche in futuro”.

Da venerdì 14 a domenica 16 febbraio prossimi a Jesolo, Borghetto di Valeggio sul Mincio, Peschiera del Garda, Castelnuovo del Garda, Lazise, Bardolino, Garda, Torri del Benaco, Campo di Brenzone sul Garda, Malcesine e Toscolano Maderno (quest’ultima in provincia di Brescia) saranno teatro di spettacoli, eventi culturali, appuntamenti enogastronomici e mercatini.

Un vero e proprio ‘scambio di visibilità’ tra lago e mare, con manifestazioni e stand che vivacizzano le strade e le piazze di numerose località, fornendo una vetrina delle eccellenze produttive del Veneto e proponendosi come meta non solo per gli escursionisti ‘nostrani’ ma anche per quelli esteri, magari attratti da una sorta di avanscoperta invernale in vista della vacanza estiva.

I promotori della kermesse hanno l’ambizioso proposito di coinvolgere in futuro nell’iniziativa altre località per far sì che il Veneto, patria di Giulietta e Romeo, sia riconosciuta come la regione più romantica d’Italia e in tal senso hanno già individuato il logo “Veneto in Love”, presentato per la prima volta nel corso dell’odierna conferenza stampa.

“Ben venga la creazione di un circuito turistico dedicato alla celebrazione del santo patrono dell’amore – ha concluso l’assessore regionale –: Valentino è un santo ‘internazionale’ e la ricorrenza del 14 febbraio si celebra in molti dei Paesi dai quali tradizionalmente provengono consistenti flussi turistici. L’offerta di un’opportunità nuova di visita e di soggiorno nelle nostre destinazioni è coerente con l’evolversi della domanda turistica che vede affermarsi una progressiva e continua riduzione del­la permanenza nelle località di villeggiatura e la tendenza, più evidente per il mercato nazionale ma valida anche per quelli esteri, è quella di sostituire la lun­ga vacanza estiva di un tempo con una o più vacanze brevi nel corso dell’anno, anche in bassa stagione”.