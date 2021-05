Dal 10 giugno vaccini aperti a tutti

Una circolare del commissario straordinario Paolo Figliuolo è pronta ed uscirà entro il 10 giugno, data nella quale è prevista l’apertura dei vaccini a tutti e non più in base alle fasce d’età. Una scelta determinata dalla buona copertura delle fasce più a rischio e da una maggiore disponibilità di vaccini in arrivo. Le Regioni sono state richiamate a rispettare ancora le fasce d’età (in questi giorni ci sono state diverse fughe in avanti con apertura della prenotazione delle vaccinazioni ai più giovani). Dopo si deciderà, assicura il commissario, anche la linea condivisa da tenere sulle vaccinazioni in vacanza.

Sul fronte vaccini sono previste 28,5 milioni di dosi entro fine giugno. Entro pochi giorni 8,5 milioni (a completamento della fornitura di maggio) e successivamente altri 20 milioni.