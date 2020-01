“Dai un nome alla cicogna”: un concorso scolastico per il nuovo reperto del Museo Zannato

Dopo il coccodrillo Romeo, protagonista di un concorso scolastico nell’anno scolastico 2016-2017, un altro animale conservato al Museo Zannato chiede l’aiuto degli studenti per trovare il proprio nome. È la cicogna tassidermizzata recentemente donata al Museo da Alessandra da Conturbia, vicentina residente in Texas che conservava il reperto in un edificio di proprietà a Vicenza.

La cicogna, regalata in occasione della nascita della donatrice nel 1939, negli anni ha seguito diversi spostamenti della famiglia in Italia, prima di accasarsi a Vicenza e ora a Montecchio Maggiore, grazie all’intermediazione di Antonio Dal Lago, già conservatore del Museo Naturalistico Archeologico di Vicenza, a cui Alessandra da Conturbia si era inizialmente rivolta per trovare una sede in cui esporre l’animale.

“Con questo nuovo reperto – commenta l’assessore alla cultura Claudio Meggiolaro – la collezione naturalistica del nostro Museo si arricchisce ulteriormente ed esso diventa ancora più attrattivo, in questo caso a favore soprattutto dei bambini, che vi possono trovare innumerevoli spunti di crescita culturale e divertimento”.

“Ringraziamo la donatrice – aggiunge il sindaco Gianfranco Trapula – per la sua generosità nei confronti del nostro Museo e per aver deciso di rendere visibile il reperto a tutta la cittadinanza”.

Al fine di coinvolgere gli studenti di tutto il Sistema Museale Agno Chiampo in merito a questa donazione e vista l’attrattività e la curiosità che il reperto suscita, viene proposto il concorso “Dai un nome alla cicogna”, aperto a tutte le classi primarie e secondarie di primo grado appartenenti appunto al Sistema Museale.

Il concorso avrà tre sezioni:

Miglior nome della cicogna Miglior testo (anche multimediale) sulla cicogna Miglior disegno (o elaborato artistico di qualsiasi tipo) sulla cicogna

Ogni classe potrà partecipare ad una sola sezione di concorso e per ogni sezione ci sarà un premio per la classe vincitrice. Ogni premio prevede un buono per attività didattica museale (da usufruire entro il 30 giugno 2020). A tutti gli alunni delle classi vincitrici e all’insegnante coordinatore del progetto verranno inoltre regalati due libri per ragazzi editi dal Museo (“Andar per secoli” e “la Natura racconta”), che saranno donati come premio di partecipazione anche a tutte le classi partecipanti.

La giuria sarà composta da un rappresentante dell’Amministrazione di Montecchio Maggiore e/o di un Comune del Sistema Museale Agno-Chiampo, un rappresentante del Museo, un rappresentante della Didattica Museale.

La scadenza per la presentazione degli elaborati è il 31/01/2020 (via posta o consegna diretta all’indirizzo del Museo o via mail museo@comune.montecchio-maggiore.vi.it). Tutte le info su www.museozannato.it.

La premiazione avverrà sabato 7 marzo alle ore 15.00 presso il Museo e la Sala Civica di Montecchio Maggiore, Corte delle Filande.

Tutti gli elaborati saranno esposti presso la Sala Civica da sabato 7 marzo a domenica 15 marzo 2020. La mostra didattica sarà visitabile gratuitamente.