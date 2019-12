Da Vicenza a Barbarano: ubriachi alla guida e con droga, sette fermati dai carabinieri

VICENZA, BARBARANO MOSSANO E TORRI DI QUARTESOLO: controlli dei Carabinieri nel corso del fine settimana. Denunce per guida in stato di ebbrezza e segnalazione per detenzione di sostanze stupefacenti

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Vicenza e delle Stazioni di Barbarano Mossano e Torri di Quartesolo, nel fine settimana appena trascorso, nel corso di uno specifico servizio di contrasto alla commissione dei reati contro il patrimonio, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e prevenzione delle c.d “stragi del sabato sera” hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza per guida in stato di ebbrezza, un 38enne residente a Grumolo delle Abbadesse e un 52enne residente ad Altavilla Vicentina sorpresi alla guida in stato di ebbrezza alcolica rispettivamente con un tasso di 1,81 e 0,92.

Nel corso della medesima attività cinque persone, residenti nel capoluogo, a Barbarano Mossano e Torri di Quartesolo, venivano trovate in possesso di modiche quantità di sostanza stupefacente del tipo marijuana (per un totale sequestrato di gr. 5,64) e hashish (per un totale di gr. 1,01), detenute per consumo personale; per tale motivo i trasgressori venivano segnalati alla Prefettura di Vicenza, che nei loro confronti avvierà i previsti provvedimenti.

I controlli proseguiranno anche nei prossimi fine settimana.