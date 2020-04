Da Roma 7,7 milioni per il trasporto vicentino e sblocco 16 mln per filobus

Lo annuncia Chiara Luisetto, Segretaria prov. del Partito Democratico che spiega le misure:

“Dopo la Conferenza Stato-Regioni di ieri -scrive- la Ministra De Micheli ha disposto l’erogazione al Comune di Vicenza di 7.717.414 euro per svecchiare il parco mezzi del trasporto pubblico locale.

Nel quinquennio 2019-2023, sono 398 i milioni stanziati a favore di quei Comuni (38) che nel biennio 2018-2019 hanno registrato i più alti livelli di inquinamento PM10 e biossido di azoto. Tra i quali purtroppo Vicenza, che beneficerà di fondi essenziali per la prima volta stanziati direttamente al Comune per l’acquisto di materiale rotabile ad alimentazione elettrica, a metano e a idrogeno.

Inoltre si consente al Comune di Vicenza di utilizzare il finanziamento di 19 milioni di euro ottenuto per la fornitura di 16 filobus, estendendo l’acquisto anche ai veicoli ‘flash charge’, comunque elettrici, ma molto più performanti in termini di percorrenza di lunghe tratte in autonomia e quindi senza linea aerea di captazione. Un sistema tecnologico che la città di Vicenza, parte del patrimonio Unesco, ha fortemente sostenuto con le Amministrazioni Variati e l’azione dell’allora Assessore Antonio Marco Dalla Pozza.

Stanziamenti, che arrivano dopo pochi giorni dai fondi sbloccati ai Comuni per l’emergenza Covid. Risorse di fondamentale importanza, per le quali va ringraziata la tenacia della Ministra delle infrastrutture e Trasporti Paola De Micheli. Crediamo che l’appello del Sindaco e Presidente della Provincia Rucco di guardare alle necessità dei Comuni, di fronte alle risorse stanziate dal Governo per Vicenza, debba essere ora rivolto alla Regione Veneto, ancora ferma rispetto allo sforzo economico che i Comuni stanno sostenendo. Va chiesta una manovra di bilancio a sostegno degli enti locali, in particolare piccoli e medi della nostra Provincia.”

Interviene anche il Segretario cittadino del Partito Democratico, Federico Formisano:

“Questo non è il momento delle polemiche ma dell’unità e delle proposte. E quindi ci appare fuori luogo la lamentela del Sindaco Rucco contro il trasferimento di fondi dallo Stato per cercare di sanare alcune situazioni di sofferenza fra le fasce più deboli della cittadinanza. Il nostro Partito e il nostro Gruppo Consiliare si stanno attivando per raccogliere idee e suggerimenti e per presentare proposte nelle opportune sedi (commissione e consiglio comunale), quando si discuterà del bilancio e dell’avanzo di amministrazione. Nel contempo ci auguriamo che l’Amministrazione Comunale non deva prendere atto di gravi situazioni di sbilancio nei conti derivanti sia da situazioni contingenti dovute all’emergenza, sia da scelte non oculate In materia di organizzazione di eventi (leggi Mostra in Basilica) che possano produrre situazioni di deficit non facilmente ripianabili.”

