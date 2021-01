DA OGGI TAMPONI RAPIDI IN FARMACIA A CASTELGOMBERTO, ALLA FARMACIA MARANGON

Il sindaco Davide Dorantani: “E’ un segnale importante vista la necessità dei cittadini di acquisire sicurezza e di potersi controllare in modo veloce. Con questo servizio daremo certezze e tranquillità a molte famiglie che non sanno quale può essere la loro situazione in presenza di sintomi influenzali. Ringrazio la dottoressa Lidia Marangon che ha manifestato particolare sensibilità e non è nuova a questo tipo di iniziative. Si è data da fare per fare partire il servizio. Da parte nostre c’è stata massima collaborazione e supporto possibili per le autorizzazioni perché crediamo nel valore di questa iniziativa”

Da oggi venerdì 20 gennaio a Castelgomberto sarà possibile effettuare il test rapido per la diagnosi del covid-19 direttamente in farmacia. Il servizio è reso possibile grazie all’interessamento della dottoressa Lidia Marangon della Farmacia Marangon (via degli Alpini 1, Castelgomberto) e alla collaborazione e supporto offerti da parte dell’Amministrazione Comunale di Castelgomberto, che in tempi rapidi ha consesso gli spazi esterni necessari per l’allestimento di un’area dedicata ai test.

“Vista la situazione pandemica ci siamo attivati per offrire un ulteriore servizio ai nostri concittadini, come è sempre stato nella nostra filosofia della nostra farmacia” -dichiara la dottoressa Lidia Marangon. “Per attivarci abbiamo dovuto avviare la pratica attraverso l’Asl, ottenere le autorizzazioni e necessarie e poi organizzarci logisticamente.

Abbiamo deciso di creare uno spazio esterno alla farmacia. Ringrazio l’Asl che ci ha concesso di svolgere questo servizio comodo e veloce al cittadino -aggiunge Lidia Marangon – e ringrazio l’Amministrazione che mi ha concesso in tempi rapidissimi l’autorizzazione per l’occupazione degli spazi esterni. Abbiamo deciso di creare un punto esterno per non mettere in pericolo la sicurezza degli altri utenti della farmacia o dei residenti nello stabile”.

COME FUNZIONA?

Nel piazzale davanti alla farmacia Marangon in via degli Alpini 1 a Castelgomberto, due mattine alla settimana (il mercoledì dalle 9 alle 12 e il venerdì dalle 9 alle 12) sarà presente un camper con una tenda annessa che fungerà da punto tamponi. Si tratta di tampone rapido naso-faringeo per cui nel giro di un quarto d’ora si potrà ottenere il risultato del test.

All’esito verrà fatta segnalazione di test effettuato all’Asl. Nel caso di tampone positivo dovrà effettuare ulteriori accertamenti (test molecolare)

Il servizio costa 27 euro, il prezzo indicato dall’Asl.