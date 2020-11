Da oggi maxi Punto Tamponi anche in Fiera a Vicenza

Grazie alla disponibilità di IEG e dell’Amministrazione Comunale, sono stati allestiti in tempi record 12 Ambulatori Tamponi che consentiranno di soddisfare senza attese la crescente richiesta di test.



Saranno attivi già da oggi pomeriggio, inizialmente in parallelo con quelli attivi al San Bortolo: gli utenti già prenotati che devono recarsi in Fiera sono già stati tutti avvisati tramite SMS,

chi non ha ricevuto l’avviso deve invece recarsi come previsto agli Ambulatori Tamponi al S. Bortolo

Sarà attivo da oggi il nuovo maxi-Punto Tamponi allestito a tempo di record dal personale dell’ULSS 8 Berica presso la Fiera di Vicenza, grazie alla disponibilità di IEG e dell’Amministrazione Comunale di Vicenza.

Grazie agli ampi spazi a disposizione, all’interno sono state allestiti 8 postazioni per l’accettazione e 12 Ambulatori Tamponi, in grado di lavorare in parallelo garantendo il pieno rispetto del distanziamento sociale.

Il progetto prevede di trasferire nella nuova struttura allestita in Fiera tutti i tamponi per utenti esterni che fino a oggi sono stati svolti al San Bortolo, ma per motivi organizzativi nei primi giorni la struttura in Fiera e quella al San Bortolo lavoreranno in parallelo. Pertanto i cittadini che da domani dovranno recarsi in Fiera, anziché in ospedale, per effettuare il tampone sono già stati tutti avvisati tramite SMS; viceversa, chi ha una prenotazione per effettuare il tampone al S. Bortolo e non ha ricevuto alcuna comunicazione in merito, deve recarsi regolarmente al S. Bortolo.

Parallelamente, il sistema di prenotazione online per effettuare i tamponi è già stato aggiornato con le nuove disponibilità create grazie alla nuova sede allestita in Fiera.

L’ULSS 8 Berica ringrazia l’Amministrazione Comunale di Vicenza nella persona del sindaco Francesco Rucco per aver preso a carico immediatamente la questione e IIEG, nelle persone del Presidente Lorenzo Cagnoni, l’Amministratore Delegato Corrado Peraboni e il Consigliere Fabio Sebastiano, per avere aderito con generosità e tempestività alla richiesta di collaborazione.

Un ringraziamento va inoltre ai fornitori dell’ULSS 8 Berica che hanno lavorato all’allestimento degli spazi, lavorando di domenica e con estrema velocità.