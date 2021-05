Da oggi in corso la distribuzione de “La Città di Vicenza”, il nuovo notiziario gratuito

Da oggi, martedì 4 maggio, nelle edicole, negli sportelli comunali, nelle sedi delle circoscrizioni e della Biblioteca civica Bertoliana è in corso la distribuzione de “La Città di Vicenza”, il nuovo notiziario gratuito dell’amministrazione comunale.

Stampata in circa 20 mila copie, la rivista vuole essere un’informazione trasparente e completa dei progetti e dei provvedimenti adottati dal Comune di Vicenza.



Il costo per l’ideazione, la progettazione, la realizzazione e la diffusione del notiziario è completamente a carico dell’affidatario del servizio.



Nel numero in distribuzione in questi giorni si parla di Coronavirus e strategie comunali; visione futura della città partendo da Campo Marzo; sicurezza, con focus su unità cinofila e videosorveglianza; fusione storica tra Aim e Agsm; edilizia scolastica, con la descrizione degli ultimi lavori eseguiti nelle scuole e nelle palestre.

SCARICABILE QUI

https://www.comune.vicenza.it/uffici/cms/notiziariocomunalecittavicenza.php