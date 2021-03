Da oggi al via l’intervento di asfaltatura della rotatoria all’incrocio di viale Milano

Oggi 8 marzo, alle 21, prenderà il via l’intervento di asfaltatura della rotatoria all’incrocio di viale Milano, viale Mazzini e corso SS. Felice e Fortunato.



I lavori, che si protrarranno per cinque giorni, fino al 13 marzo, verranno eseguiti in orario notturno, dalle 21 alle 6.



“Grazie all’intervento sarà possibile rifare in modo completo la pavimentazione della rotatoria e dei rispettivi rami di immissione – spiega l’assessore all’infrastrutture Mattia Ierardi –. Gli operai lavoreranno di notte, approfittando del coprifuoco serale imposto dai provvedimenti anticontagio, in modo da ridurre il più possibile i disagi alla circolazione”.



Con un investimento di 65 mila euro saranno eseguiti importanti interventi di bonifica della fondazione stradale, con il rifacimento completo della pavimentazione in asfalto. L’anello rotatorio sarà realizzato con un particolare conglomerato bituminoso che consente di ottenere prestazioni elevate in termini di durabilità, stabilità e sicurezza.



Per l’esecuzione dei lavori ogni sera l’incrocio verrà chiuso al transito a partire dalle 21 e sarà riaperto alle 6 del giorno dopo. Sul posto sarà posata idonea segnaletica di deviazione su tutti e quattro i rami di immissione in rotatoria con preavvisi di chiusura.



Per informazioni sulla situazione viabilistica in città è sempre disponibile il portale Luceverde (http://vicenza.luceverde.it/), il servizio di infomobilità promosso da Automobile Club d’Italia (Aci) e Comune di Vicenza.