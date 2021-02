Da Montegalda a Tonezza: in cammino sulle tracce di Fogazzaro

di Anna Roscini

Camminare per ammirare le bellezze naturalistiche e artistiche che ci circondano. Camminare per guardarsi dentro e, magari, ritrovare se stessi. Mettersi in cammino per il gusto di tornare a percorrere il mondo a passo lento, concedendosi il tempo di stupirsi della meraviglia di ogni nuovo giorno. E ancora, camminare per ritrovare la lentezza, la pazienza, la semplicità o, semplicemente, per trovare il perdono. Camminare per espiare una colpa, camminare per devozione. A piedi, immersi nella natura, o in viaggio verso luoghi colmi di spiritualità e di storia. Spinti dalla sete di conoscenza, talvolta, anche dalla fame. Quante volte abbiamo camminato per scoprire culture e abitudini che ci hanno cambiato per sempre. Questi, e tanti altri motivi, spingono l’uomo, dall’inizio della propria esistenza, a mettersi in cammino.

Per trovare la propria strada, talvolta, non occorre nemmeno andare lontano. Il Cammino Fogazzaro-Roi, concepito in occasione del centesimo anniversario della morte del grande scrittore e inaugurato nel 2015, è frutto del lavoro dell’Associazione Cammini Veneti, formata da un gruppo di volontari che amano l’escursionismo e il proprio territorio. Si tratta di un percorso di oltre 80 km che dalle campagne di Montegalda, lungo argini e percorsi pedonali, conduce prima a Vicenza e poi fino alla Valle dell’Astico, per risalire sino a Tonezza del Cimone. L’itinerario tocca luoghi e ville cantati dallo scrittore vicentino Antonio Fogazzaro, e tanto cari al suo pronipote, il marchese Giuseppe Roi, ambasciatore della cultura e della bellezza della terra veneta nel mondo.

Un percorso dunque educativo ed emozionale che è stato suddiviso in quattro tappe per approfondire la conoscenza del territorio vicentino: da Montegalda a Vicenza (17 km), da Vicenza a Marano Vicentino (26 km), da Marano Vicentino a Velo d’Astico (21 km) e da Velo d’Astico a Tonezza del Cimone (17 km). Il Cammino Fogazzaro-Roi costeggia per lunghi tratti il corso del fiume Bacchiglione e di alcuni torrenti che scendono dalle Prealpi, così da evitare il più possibile le zone fortemente antropizzate e permettere agli escursionisti di camminare in tranquillità e a contatto con la natura. Lungo l’itinerario, sono numerosi anche i luoghi di interesse culturale e religioso: Villa Fogazzaro-Roi, Villa La Rotonda, Villa Valmarana ai Nani, Villa Valmarana-Ciscato, Villa Velo, Villa La Montanina, il Santuario di Monte Berico; senza dimenticare tutti i monumenti del centro storico di Vicenza. La guida “Il Cammino Fogazzaro-Roi”, realizzata da Tommaso Cevese e Chiara Faresin, ha l’obiettivo di accompagnare l’escursionista lungo tutto il percorso, in un vero e proprio viaggio nella cultura vicentina.

«Creare cammini lunghi in Veneto, scoprire vie verdi che toccano paesi secondari non sfigurati dall’industrializzazione selvaggia, dedicando questi percorsi a persone che si sono distinte nella valorizzazione e nella tutela del nostro paesaggio, è, in fondo, un’idea semplice – spiega Andrea Cevese, Presidente dell’Associazione Cammini Veneti -. Se quest’idea semplice consentirà a tante persone, italiane e non, di mescolare la polvere di altri cammini europei con la polvere raccolta lungo i Cammini Veneti, avremo contribuito, nel nostro piccolo, a creare occasioni di meraviglia ed armonia. Non è forse meraviglioso che le radici degli alberi riescano a spezzare l’asfalto?».