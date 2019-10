Da Milano a Roma, Schio città pluripremiata

Nella stessa giornata di venerdì 25 ottobre la Città di Schio ha ricevuto due distinti premi, uno a Milano per il concorso “La Città per il verde” organizzato dalla rivista ACER e un altro a Roma, da TV 2000, la tv della Chiesa italiana, che ha selezionato Schio con altri 33 comuni tra i borghi d’Italia meritevoli di attenzione. A ritirare i riconoscimenti sono andati, rispettivamente, il sindaco Valter Orsi, con l’ex assessore all’Ambiente Anna Donà e il tecnico comunale Andrea Gasparella, e l’assessore Barbara Corzato con la collega Katia De Munari.Il Premio “La Città per il Verde” è stato attribuito per la sezione “VERDE URBANO” nella categoria dei comuni tra i 15.000 e i 50.000 abitanti. Istituito dalla casa editrice Il Verde Editoriale, costituisce l’unico riconoscimento nazionale assegnato ai Comuni italiani che si sono particolarmente distinti per realizzazioni finalizzate all’incremento del patrimonio verde pubblico o abbiano, attraverso programmi mirati, migliorato le condizioni ambientali del proprio territorio.

Il Premio “Borghi d’Italia”, che è anche una trasmissione curata da Mario Placidini per TV2000, ha incluso Schio tra i luoghi italiani protagonisti della stagione televisiva 2018/19.

La rassegna ha dedicato a ciascun comune 30 minuti di riprese per restituire bellezze e tradizioni locali, con le peculiarità proprie di ogni comune.

Il sindaco di Schio Valter Orsi non nasconde la sua soddisfazione: “Se abbiamo la consapevolezza che molto e su più fronti stiamo facendo per la nostra città, quando i riconoscimenti arrivano anche da chi ci osserva da fuori, possiamo avere la conferma che ci stiamo muovendo nella giusta direzione. Questo non rende merito soltanto al nostro lavoro di amministratori, ma a quello di un’intera comunità che ogni giorno opera per la sua crescita e benessere”.

I premi sono stati consegnati a Milano al Palazzo del Cinema Anteo e a Palazzo Firenze a Roma, sede della Società Dante Alighieri.

E non è finita qui: lunedì 4 novembre l’assessore allo Sport Aldo Munarini sarà a Roma presso il Salone d’onore del CONI per ritirare la targa di candidatura a città europea dello sport 2022. Nella stessa occasione sarà consegnata la ciotola di benemerenza alle città già riconosciute quali European City/Town/Community of Sport 2019-20-21.