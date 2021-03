Da mercoledì 24 marzo chiusura temporanea di Via Gasparoni

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

A partire da mercoledì 24 marzo, dalle 8 alle 18, verrà chiusa al traffico via Gasparoni, nel tratto compreso tra via Capparozzo e via Santa Bertilla.

La chiusura temporanea è dovuta alla sostituzione di un tratto di rete fognaria. I lavori saranno eseguiti da Amcps per conto di Viacqua.

L’intervento sarà concluso entro sabato 3 aprile.