Da lunedì tutta l’Italia in giallo, il primo giugno tre regioni in bianco

Tutta Italia, a cominciare da lunedì 24 maggio, tornerà in zona gialla, compresa la Valle d’Aosta, unica regione rimasta in arancione fino a ieri. Con l’arrivo di giugno poi tre regioni (Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna) saranno direttamente in zona bianca, colore che potrebbe venir attribuito a metà del Paese a metà giugno.

Ben sette regioni ora sono al di sotto dei 50 casi ogni 100mila abitanti, soglia che consente di tracciare i malati e i contagi nelle varie regioni e in tutta Italia i letti in terapia intensiva occupati sono pari al 19%, ben al di sotto della soglia di criticità. Il 7 giugno il coprifuoco tornerà alle 24 e verrà abolito il 21 dello stesso mese.