Dà in escandescenze sul bus: arrestato

Nel tardo pomeriggio del 23 marzo i militari della Stazione di Arsiero, mentre erano in perlustrazione, sono intervenuti in Viale Roma poiché c’era un ragazzo di 19 anni del luogo, SHERIF MORAHO AHMED, già noto per diversi precedenti di polizia, che si trovava all’interno di un autobus, in quel momento vuoto, e stava prendendo a calci alcuni sedili.

Invitato a scendere, il soggetto ha continuato prendendo a calci la carrozzeria del mezzo; a quel punto i militari si sono avvicinati per bloccarlo e ne è scaturita una breve colluttazione grazie alla quale è riuscito a dileguarsi a piedi. Avviate le ricerche per il rintraccio, lo SHERIF è stato trovato all’incirca mezz’ora dopo non distante dal luogo del primo contatto; a seguito di un’ennesima breve colluttazione, gli operanti sono riusciti ad ammanettarlo e a condurlo in caserma dove, dopo i dovuti accertamenti, è stato dichiarato in stato di arresto per resistenza a P.U. e posto in cella di sicurezza. Il soggetto è stato inoltre denunciato.